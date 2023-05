Aquest és el nombre de tasses de cafè que és saludable prendre al dia, segons els nutricionistes

Són diverses i contradictòries les informacions que podem escoltar sobre el consum de, així com nombrosos els estudis científics sobre el tema que darrerament estan veient la llum. Però el que sembla que els experts coincideixen a afirmar és que una ingesta moderada és beneficiosa per a la salut. "", defensa, bioquímica i doctora en Ciències de l'Alimentació per la Universitat Autònoma de Madrid, així com investigadora postdoctoral a l'Institut de Recerca en Ciències de l'Alimentació del CSIC.El primer que cal tenir en compte és que per gaudir al màxim dels seus beneficis hauríem de consumir un, segons la metgessa. Així, recorda sobre les propietats del cafè que el seu component més popular és la cafeïna. Diu que no a tothom l'afecta de la mateixa manera, i ressalta que tampoc no tothom hi té la mateixa sensibilitat. "Té més de dues mil substàncies. En l'àmbit nutricional,", afirma.Igualment, el cafè pot portar una mica de, remarca, encara que tot depèn de la sensibilitat que tingui cadascun a la. Així, explica que hi ha persones que es poden prendre perfectament un cafè abans d'anar a dormir, o fins i tot a qui aquesta beguda els ajuda a descansar.Pel que fa a alguns grups de població determinats, com les, explica que la dosi diària recomanada és de. En aquestes condicions no ha d'existir perill si no es dona una condició d'hipersensibilitat. "La decisió és personal i en molts casos depèn de qüestions culturals, però el consum de 200 mil·ligrams en els col·lectius esmentats de manera general és segur i així està avalat per les organitzacions reguladores”, assegura.

