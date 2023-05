La circulació a l'R2 sud no tornarà a recuperar la normalitat fins d'aquí «tres o quatre setmanes»

El caos viscut aquest dimarts a la línia R2 de Rodalies no serà un episodi d'un sol dia. La incidència és "greu" i la circulació de trens no tornarà a recuperar la normalitat fins d'aquí "tres o quatre setmanes", ha afirmat el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Xavier Flores. El causant de tot plegat, segons ha apuntat, hauria estat la caiguda d'un llamp, que hauria incendiat un quadre de senyals a l'estació de Gavà.



"És de les pitjors incidències que pots tenir: et deixa a cegues en el control de trens i la seguretat", ha reconegut Flores, en una atenció als mitjans des de l'estació de Sants. En aquest sentit, ha anunciat que "la millora serà progressiva": "si dimarts s'ha aconseguit que circulin dos trens per sentit i hora, dimecres el pronòstic és que s'augmenti la freqüència als tres trens per sentit i hora", ha avançat.

Així doncs, la jornada de queixes i indignació que s'ha viscut a la xarxa de Rodalies es podria allargar més del previst inicialment, quanparlava d'"uns dies". Rodalies mateix ha informat que el foc es va iniciar dilluns a la nit. Les reaccions a les xarxes per part dels usuaris han estat irades i molt contundents, amb desenes de persones mostrant imatges de combois col·lapsats, situacions d'estrès i moltes persones esperant en estacions sense que se'ls informés correctament de l'estat de la línia-.A l’, nombrosos passatgers han expressat el seu malestar després que el tren en què viatjaven s’hagi aturat en aquesta estació durant més de quinze minuts. "Jo l’he agafat a Platja de Castelldefels i hem estat aturats al túnel molta estona i encara som a Castelldefels poble", ha lamentat Pablo, un dels afectats, en declaracions recollides per l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Alguns viatgers han explicat que els combois s'aturen vint minuts a cada estació i queperquè els vagons van massa plens.