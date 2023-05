Desallotjats una cinquantena de treballadors per un incendi d'indústria a Rubí

A Rubí, 15 dotacions #Bomberscat fem estratègia defensiva interior i l'exterior, amb autoescales, per evitar que l'incendi d'una nau al polígon Cova Solera afecti altres construccions del recinte industrial. Activem el Grup d'Estructures Col·lapsades #GREC pic.twitter.com/KflLWAwgW6 — Bombers (@bomberscat) May 2, 2023

Unahan estat desallotjades de naus properes al magatzem incendiat aquest dimarts a la tarda al, així com els veïns una illa de cases, segons ha informat. Elshan rebut l'avís del succés a les 14:45 i hi han adreçat 22 dotacions.Protecció Civil, que ha activat la fase de prealerta del pla d'emergències, ha recomanat als veïns confinar-se a dins de casa i tancar portes i finestres si els arriba el fum o noten molèsties. Els Bombers també han explicat que en el marc de l'operatiu s'ha activat elSegons ha informat Ràdio Rubí, es tracta d'una. Si bé, segons informen els Bombers, no hi ha risc per a les persones ni estructures properes, i demanen a la població que es confini a casa i tanquin portes i finestres per no patir afectacions pel fum.

