El mític mòbil Nokia 3310, utilitzat com a instrument per robar cotxes als Estats Units

El famós i llegendari mòbilestà vinculat a la durabilitat, però també a la poca utilitat dels dispositius de fa dues dècades. En aquella època, permetien enviar SMS, ara bé, no tenien pantalla de color ni càmera de fotografies, com tampoc xarxes socials. Motius suficients per pensar que aquest model actualment només són buscats pels col·leccionistes.La realitat és, però, una altra: resulta que s'ha convertit en l'instrument preferit dels lladres. La tecnologia dels cotxes d'avui en dia és d'anada i tornada, el que permet connectar-se al sistema i, per tant, obrir-lo i robar-lo en tan sols 15 segons sense la necessitat de la clau electrònica. El Nokia 3310 és el gadget que ho permet.La manera d'amb el modelpertinent s'ha donat a conèixer als Estats Units. Un vídeo a YouTube ha demostrat que fàcil és fer-se amb un vehicle amb l'ajuda d'aquest aparell electrònic i unper poder-lo connectar. La popularitat del Nokia 3310 s'ha multiplicat i el seu valor també, en diferents webs i canals de Telegram s'estan pagant entre 2.500 i 18.000 euros per un d'aquests telèfons, segons fonts de Vice El vídeo mostra la capacitat d'un home per arrencar un Toyota, encara que n'hi ha d'altres que mostren la mateixa facilitat per obrir el sistema d'un Lexus, Land Cruiser i Maseratti. De fet, elnomés es tracta d'unaperquè oculta la verdadera tecnologia que controla el sistema operatiu dels vehicles. També es troben amb forma d'altaveu bluetooth o d'altres telèfons mòbils, tot i que la marca de mòbils finlandesa ha estat la més sol·licitada.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor