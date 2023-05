Renúncia en bloc de la candidatura de Junts a Fonollosa per «fortes pressions»

ha anunciat la renúncia en bloc dels seus candidats a presentar-se a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig, en un comunicat que ha fet públic aquest dimarts. Aquesta renúncia significa que, com ara fa quatre anys,es presentarà sola als comicis, irepetirà com a alcalde els pròxims quatre anys.El partit postconvergent assegura que "lesd'alguns ciutadans del municipi" i la "resposta de Junts" davant d'aquesta situació, ha portat els candidats locals a presentar la renúncia tot i que el passat 28 d'abril havien entrat com aa les eleccions de Fonollosa.La decisió arriba després que Nació fes pública la presència a la llista de dos excandidats de Plataforma per Catalunya a les eleccions municipals de 2015 a Manresa. La candidatura denunciava que a Fonollosa "tot és molt complicat" i la prova és que "fa quatre anys es va dissoldre una candidatura quan estava a punt de constituir-se". Ha tornat a passar, ara amb la polèmica per la integració d'aquests dos excandidats de l'antiga formació d'

