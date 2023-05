Oblida el paraigua i compra crema solar: el temps que ens espera aquest dimecres

Dimecres de gorra i ulleres

Les precipitacions del cap de setmana ja són història, i. Després que les pluges reguessin tot el país durant els darrers dies, aquest dimarts s'ha establert l'estabilitat per tot el territori amb cels sense núvols i cap rastre de precipitacions. Si bé, la meteorologia no s'aturarà aquí i l'estiu tornarà a treure el cap. Les temperatures baixaran lleugerament aquest matí de dimarts, peròés que els termòmetres siguin similars als de dilluns.El sol generalitzat farà que aquest dimecres pugin les temperatures arreu, fins a valors propers als 25 graus. En aquest sentit, elMeteocat parla de 19 graus de màxima a, 21 a, 26 ai 18 a. A l'interior i al nord del país, però, la calor es farà notar.El monòleg del sol només es trencarà a partir del vespre, quan algunes bandes de núvols alts i algun de mitjà arribaran a l'oest del territori. En tot cas, no es preveuen precipitacions. També a les darreres hores de la jornada, el vent de component sud bufarà amb més força a la, amb algun cop important al nord del

