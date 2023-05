Com saber si m'ha tocat formar part de la mesa electoral per les eleccions municipals del 28-M?

Així te'n pots assabentar

I si vull assegurar-me'n?

Què passa si soc fora de casa?

Ja queda menys d'un mes per la celebració de lesi, des del dissabte 29 d'abril, ja es coneixen les persones elegides per sorteig per formar part de les meses electorals. Els presidents, els vocals i els substituts ja tenen nom i cognoms, i tu pots ser un d'ells.La via principal per on s'envia la notificació que has de ser a la mesa electoral és el. Amb un marge màxim de tres dies, és a dir, amb aquest dimarts com a límit, la persona en qüestió ha de rebre una carta en què s'indiqui el seu rol. Caldrà, però, parar atenció durant uns dies més, ja que alguns consistoris han fet el sorteig uns dies més tard.No haver rebut cap carta pot no ser suficient per confirmar que no s'ha estat triat com a part d'una mesa electoral. Sempre hi ha espai per l'error i els registres de residència poden no ser correctes. Per això, hi ha l'opció dedel municipi on es viu. Concretament, la seva seu electrònica, on es pot accedir introduint el número de DNI si s'hi està empadronat.Més enllà de tot això, hi ha unper aquells casos en que la persona no és a casa. Si no és possible notificar la recepció de la primera carta, es farà l'enviament fins a dues vegades més. Si tot i així no s'aconsegueix contactar amb la persona, es deixa un avís a la bústia perquè acudeixi a l'oficina dea recollir la carta.

