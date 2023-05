«Les quatre estacions» surten de gira per Catalunya a ritme de dansa

La dansa en majúscules es podrà veure aquest cap de setmana a. L'escenari deés l'escollit per estrenar la nova producció. Es tracta d'un espectacle únic que combina la coreografia d', la música del mestre barroc Antonio Vivaldi amb la revisió que en fa el compositor britànici, finalment, la selecció dels millors ballarins que comptarà amb el suport delde LaFACT Cultural de Terrassa.Les quatre estacions formen part de lade La FACT i la girà comença aquest dissabte 6 de maig a Terrassa, el diumenge 7 de maig es podrà veure al Teatre-Auditori dei el 26 de maig al Teatre Fortuny deEn total, hi hauràa l'escenari amb un espectacle inèdit que combina la. Una barreja d’estils que amb l’experiència i encert delcoreògraf,farà que ningú es quedi indiferent després de veure l'espectacle. Tant els elements clàssics com els contemporanis es posen d’acord en transmetre el mateix missatge a l’hora d’interpretar els sentiments que se’n deriven de cada una de les estacions.Al cap i a la fi, es tracta de desxifrar un codi deun codi que d’alguna manera identifica la primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern amb determinats escenaris i sensacions: naixement, prosperitat, calor, maduresa, fragilitat, fred, memòria i, finalment, mort.El compositor Ilya Jivoy ha estat guardonat amb eli ésconsiderat com un dels millors joves coreògrafs del Teatre Mariinski de Sant Petersburg. La seva bona tasca com a coreògraf l’ha portat per multitud d’escenaris internacionals i arriba al PAR en Dansa per poder dur a terme laPel que fa al PAR en Dansa, el programa d'alt rendiment es va fundar l'any 2020. És un projecte de formació continuada per aque volen fer el salt a la vida professional. Aprofitant les instal·lacions que ofereix LaFACT Cultural, els ballarins tenen l’oportunitat de desenvolupar les seves habilitats en grans escenaris participant en produccions privilegiades que formen part de la programació de la Temporada de Dansa. A més, els joves ballarins estableixen contacte directe amb toteslesprogramades per la Factoria Cultural de Terrassa ambnoms com Thierry Malandain, Carlos Acosta o Lucía Lacarra.

