Un estudiant es menja una obra d'art d'un plàtan enganxat a la paret valorada en 120.000 dòlars

Un berenar de 120.000 dòlars. És el que es va menjar un jove estudiant sud-coreà quan va decidir ingerir el plàtan enganxat a la paret amb cinta americana que constitueix l'obra d'art "" de l'artista italiài que està exposada al. "", va justificar.Es tracta de, que va compartir la instantània a, orgullós del seu exclusiu àpat. Només quedava la pell i la cinta adhesiva. L'obra, creada el 2019, forma part d'una més gran amb tres peces idèntiques, amb un valor total de fins a 390.000 dòlars. Si bé, ni el museu ni l'artista emprendran accions legals contra el jove.I és queperquè no es faci malbé. De fet, Cattelan ha tret importància a l'acció i ha negat qualsevol molèstia al respecte. Potser perquè Huyn-soo ha expressat que entén l'obra de l'artista com una provocació i que el fet d'espatllar-la es podria interpretar com una obra d'art en si mateixa.

