L'endemà del crim a Sant Hipòlit de Voltregà: «Estem en xoc»

"Se li va girar el cap"

Amb. Així s'ha despertataquest dimarts l'endemà del crim . Al llarg del matí ha continuat la presència policial al municipi amb un ampli dispositiu efectuat pels Mossos d'Esquadra amb l'objectiu deamb el presumpte autor de la mort d'un menor de 15 anys després d'una baralla amb trets la matinada de dilluns, qui no ha volgut col·laborar i els agents de la policia catalana no han pogut trobar l'arma amb la qual s'hauria comès l'assassinat.Al municipi osonenc no es parla d'altra cosa entre els veïns: al, a les, al, als, tothom continua expectant i amb la idea generalitzada que el succés és un fet aïllat. "No tenim sensació d', Sant Hipòlit és un poble tranquil, tots ens coneixem i mai et passa pel cap que un fet així es pugui produir al poble", apunta una veïna.Bona part del veïnatge destaca que, abans que els mitjans de comunicació avancessin la notícia pels volts de les nou del matí de dilluns, pensaven que es tractava d'un, tot i que el forta la zona feia pensar que "alguna de grossa n'havia passat": "Com que el dia abans havia plogut i tenim la carretera de la Trona molt a prop, pensàvem que algú havia pres mal", comenten.Al llarg de tot el matí de dilluns i mentre els cossos de seguretat buscaven el sospitós a les zones properes al municipi, molts van optar per quedar-se a casa intentant seguir eldel succés, tot i que algunes veus apunten que "molts vehicles circulaven pel poble, mai havia vist tant trànsit en un dia festiu". ", tot plegat sembla de pel·lícula", apunten un grup de dones, mentre fan palès que a Sant Hipòlit, un municipi de poc més de 3.600 habitants, li costarà tornar a laEn declaracions a l'ACN, undel menor mort ha remarcat que és "impensable" que hagi passat un succés com aquest "en un poble tan petit, tots ens coneixem. Sí que aquest noi era conflictiu, però per arribar a aquests extrems tampoc", apuntava. Creu que al presumpte assassí "se li va girar el cap" i diu que en el moment dels fets hi havia diversosque ja han declarat davant dels Mossos.Segons aquest familiar, el jove de 15 anys, a l'hora del succés "sortia d'una festa i baixava pel carrer quan es va trobar amb el tiroteig i va rebre". També ha agraït la tasca dels serveis policials amb la detenció de l'acusat, als serveis sanitaris i a l'Ajuntament per tot el suport emocional que estan rebent els familiars. L'ha decretat dos dies desuspenent totes les activitats organitzades pel consistori i ha convocat, aquest dimarts a les 19 hores, una la plaça de la Vila.

