La destitució de la directora general de Funció Pública no calma l'oposició: «Incompetència i desastre»

Moltes explicacions i noves decisions seran necessàries per calmar als partits polítics després del caos que es va viure dissabte durant l'organització de les oposicions. De moment, el Govern deha optat per fulminar de manera gairebé automàtica la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, en un intent d'apaivagar les crítiques. Però aquesta decisió no és ni de bon tros suficient per a una oposició que vol, en primer lloc, la compareixença de la consellera de la Presidència,. Després, els partits no descarten demanar més responsabilitats i si cal, dimissions.Aquest ha estat un dels temes, juntament amb la sequera, que ha aflorat en la roda de faristols del matí al. La portaveu socialista,, ha furgat en la decisió sobre fulminar la directora general, tot recordant que Martorell va ser nomenada el gener del 2023, amb el procés d'oposicions ja en marxa. Així ho ha recordat Romero, amb la intenció de remarcar que la responsabilitat no pot ser únicament de la persona que s'ha destituït. "Tota la responsabilitat és del Govern", ha afegit la portaveu socialista. Ara bé, ha assenyalat que esperaran a la compareixença de Vilagrà -l'han registrat aquest matí al Parlament- abans de prendre cap decisió i demanar "més responsabilitats a qui pertoqui". Per al PSC, aquesta situació ha estat un desastre "" que demostra la falta de capacitat organitzativa de l'executiu.També Junts ha demanat la compareixença de Vilagrà, si bé la consellera de la Presidència ja ha avançat que compareixerà a iniciativa pròpia. En una entrevista a Els Matins de TV3 , el secretari general de la formació,, ha carregat contra el caos generat: "S'està institucionalitzant la incompetència".La, per la seva banda, ha consideratla destitució de la directora general, i ha demanat a Vilagrà que "". Així ho ha exigit la diputada, que també ha assenyalat que aquest episodi és només la "punta de l'iceberg" d'un procés d'estabilització "nefast". Així mateix, ha acusat ERC d'estar desmantellant els serveis públics. Tampoc elsveuen suficient el cessament de la directora general, i és que consideren que aquest moviment és "el" i que aquí "no s'acaba la responsabilitat" del Govern. Ara bé, com el PSC, han anunciat que esperaran a la compareixença de Vilagrà abans de demanar noves responsabilitats.Aquesta qüestió ha ocupat aquest matí l'agenda del consell executiu. La consellera de la Presidència ha explicat als membres del Govern què havia passat amb les proves, i també ha informat que s'ha encarregat unper tal de demanar responsabilitats a les empreses implicades en l'organització de les proves. Entre aquest dimarts i el proper divendres els afectats tindran la possibilitat de presentar les incidències en un web específic que s'ha posat en marxa. Aquest dissabte es van celebrar 72 tipus de proves diferents. "El problema no és l'externalització. Es va contractar una empresa pels serveis logístics d'una convocatòria amb trets excepcionals", ha remarcat Plaja, que ha insistit a l'hora de demanar disculpes als opositors pel que "han hagut de viure" els examinands.

