Aragonès va intentar reunir-se amb Obama: «Els contactes no van fructificar»

La maquinària del Palau de la Generalitat es va posar en marxa tan bon punt es va conèixer la intenció de, expresident dels Estats Units, de visitar Barcelona per assistir a l'inici de la gira europea de. La intenció era tancar una trobada amb el president, però els contactes "no van fructificar". Així ho ha assenyalat aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha indicat que l'executiu va estar "a disposició" del consolat nord-americà per atendre qualsevol demanda que arribés d'Obama.Fonts de la Generalitat sostenen que hi va haver col·laboració amb la delegació, i insisteixen que des del primer moment es va constatar que es tractaca d'unai no pas institucional. És per això que, remarquen, amb la intenció de protegir aquesta privacitat, no es va plantejar ni proposa formalment una trobada. Aragonès, per cert, no va anar al concert de divendres, el qual Springsteen va arrencar fent una salutació a Catalunya.L'expresident va ser a la capital catalana acompanyat del director de cinema, i van aprofitar per menjar en alguns dels restaurants amb més renom de la ciutat, així com també per visitar el Moco Museum. Dissabte, l'endemà del concert a l'Estadi Olímpic, Obama i Spielberg es van desplaçar a Monsterrat, on van visitar el monestir i van veure de prop la Moreneta. En el concert de diumenge, els focus van estar posats en l'actorEn el transcurs de la visita al monestir, d'uns 25 minuts, de fet, els visitants han visitat la basílica, la sagristia i el cambril, el lloc on hi ha la. Una mare de Déu per la qual Obama s'ha interessat molt, preguntant detalls de com va ser trobada i per què era negra. L'abatva explicar als Obama la, religiosa, però també cultural i nacional i com n'està d'entroncada amb la història de Catalunya. Els monjos han explicat que el 2025 se celebrarà elde l'abadia. Els Obama van escoltar amb interès.

