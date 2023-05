Netflix cancel·la una de les sèries més vistes de la seva història

torna a ser molt contundent amb la seva política de renovacions de sèries i decideix cancel·lari estimades de la plataforma en els últims anys. Com hem explicat anteriorment en altres situacions, la companyia ha acotat la rendibilitat de les seves produccions en qüestions de visualitzacions i temps d'estada en els episodis sota certs paràmetres de volum i fidelitat. És el cas dela sèrie d'animació per a joves i adults, que ha d'estrenar la setena temporada i havia renovat per una vuitena. Aquesta darrera serà l'última i no donarà peu a més.La ficció que liderenva ser pionera a l'hora d'abordar temes de l'adolescència com la menstruació o la sexualitat des d'una perspectiva molt arriscada: la de l'humor negre, irreverent i a estones descarat. Un dels punts forts de la sèrie és que tots dos, també creadors i guionistes, són amics de la infància a la vida real i van decidir explorar els problemes, sentiments i situacions que es viuen al travessar la pubertat.Funcionava des del 2017 i havia gaudit d'una gran popularitat en l'auge de les sèries d'animació per a adults a les diferents plataformes, com. "Estem encantats que encara ens quedin dues temporades més divertides per compartir amb els fans abans que aquesta brillant història sobre la majoria d'edat arribi a la conclusió", ha declarat als mitjans nord-americans, director d'animació per a adults de Netflix. Un cop més, però, una sèrie mítica de la plataforma diu adeu.

