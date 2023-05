Perdonen un deute de més de 60.000 euros a una veïna de Lleida que va avalar al seu exmarit

ha perdonata una veïna de la capital del, en aplicar la llei de la segona oportunitat. El cas s'originava en els préstecs d'una societat del seu exmarit que, un cop divorciats, van decidir que ell es faria càrrec.En concret, abans de divorciar-se, la dona va avalar préstecs que va contractar ell a través d'una societat dedicada a l'hostaleria i a la restauració de la qual l'home n'era l'administrador local.l'entitat que li reclamava els diners no va intervenir en conseqüència i l'exmarit no va fer res per evitar-ho.Després de separar-se el 2008, per conveni van pactar que ell es faria càrrec dels deutes, fins i tot per notari, però l'entitat financera no va intervenir i els va reclamar a ella. Per tot plegat, part del sou de la dona va ser embargat i també se li va retenir la devolució de la declaració de la renda., que assegura que estava "bastant desesperada", ja que tenia un fill menor d'edat i l'home no li aportava cap ajuda.

