Els alumnes de primària rebran un xec de 100 euros per gastar en material escolar

Elentregarà aquest estiud'escoles públiques i concertades per comprar material escolar. Tal com ha informat la portaveu de l'executiu,, les famílies rebran un xec que podran gastar en comerços específics que s'adhereixin a la iniciativa.Els ajuts s’articularan mitjançant un sistema de, que es podran bescanviar en comerços d’arreu de Catalunya per llibres, diccionaris, papereria, elements d’escriptura, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals es distribuiran per correu postal durant els mesos d’de manera que el material es pugui adquirir abans de l’Les persones beneficiàries d'aquesta mesura serà tot l'alumnat que cursarà educació primària el curs 2023-2024 -des del primer curs i fins a sisè- en un. Són, aproximadament,. ​Amb aquesta mesura, el Govern buscai que també afecta l'escolarització, així com contribuir a crear un "escut econòmic i social" que ajudi a atenuar l'impacte que estan notant les llars en el cost de la vida.Elscomercials que estiguin interessats a participar en aquesta campanya s’hauran d’adherir a unaque acreditarà que l’que duen a terme és l’apropiada per a la finalitat per la qual s’ha creat l’ajut. També hauran de presentar una declaració responsable on es comprometin a bescanviar els vals peli no cap altre.El disseny i la posada en marxa de la línia d'ajuts recau en tres departaments. Al Departament d’li correspon la gestió dels ajuts, fet que inclourà la impressió i distribució dels vals als beneficiaris, la supervisió del procediment d’adhesió dels establiments comercials, la verificació de la validesa dels vals, la gestió de les factures i el posterior pagament als establiments comercials.Per la seva banda, el Departament, com a responsable de la política educativa en l'ensenyament no universitari, gestionarà el cens dels beneficiaris i actualitzarà la base de dades de l’alumnat. A més, dissenyarà i maquetarà els vals i en farà difusió a través de la seva pàgina web. Finalment, el Departament de las’ocuparà de les campanyes de difusió necessàries per fer arribar al públic objectiu informació sobre la mecànica de concessió dels ajuts.

