La llista dels 495 municipis en situació d'excepcionalitat per sequera

Lano fa més que agreujar-se i elha actuat. L'executiu ha acordat ampliar la situació d'per sequera que fins ara s'aplicava a 224 municipis, estenent-la fins a un total de 495 pobles i ciutats del país. "No és només un problema de manca de pluges, sinó també d'altes temperatures", diu la, que ha facilitat la llista completa de tots els territoris afectats, que pertanyen a 25 comarques del país i impliquen més de sis milions i mig d'habitants.

Els 495 municipis en excepcionalitat per sequera by Naciodigital on Scribd

Mesures de l'excepcionalitat per sequera

Es prohibeixen determinats usos en les activitats urbanes.Reducció de la dotació de regen un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.Intensificació de la reducció del consum d'aiguai optimització dels processos.Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg dede caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).Queda prohibit el reg deen tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.Només es pot fer ompliment parcial ded’aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació i sempre amb les quantitats mínimes per garantir la qualitat sanitària de l’aigua; i en centres educatius, les piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany d’infants.S’estableix una dotació màxima de 230 litres per habitant i dia.

