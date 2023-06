​Així accelera la Copa Amèrica la transformació del Port Vell

L'Alinghi Red Bull Racing entrenant al litoral de Barcelona. Foto: Adrià Costa Rifà

Elés història, punt de trobada, però sobretot l'del. A la dècada dels 90, l'espai va viure una gran transformació que va permetre que fos un. El 1995 es va inaugurar el Maremàgnum, l'Aquàrium i l'IMAX, mentre que quatre anys més tard va ser el torn del World Trade Center.Ara, el Port de Barcelonaen aquesta zona. La celebració de la, entre l'agost i l'octubre de 2024, ha permèsanteriorment, que no només mantindran l'essència ciutadana de Port Vell sinó que permetrà el guany de nous espais oberts per a les persones. Unes transformacions que suposen unaen un temps d'execució rècord:Si elsens van deixar una Barcelona renovada, aquestes actuacions que finalitzaran abans de l'inici de les regates de la Copa Amèrica, no seran menys. Aquests canvis inclouen la remodelació de l’i la construcció de la nova llotja de pescadors, la renovació delque inclourà un, la transformació de l'IMAX en l', un espai on es podrà conèixer amb més profunditat tot el que és la Copa Amèrica, la rehabilitació de l'edifici històric delaixí com la reforma de l', per rellançar aquest centre de recerca, conservació i divulgació de l'ecosistema marí.A més, s'està construint unaa la zona de la Nova Bocana, on es podrà passejar i que inclourà unamb un espai gastronòmic i un d'expositiu. S'incorporarà també un nou servei deque funcionarà amb energia renovable i que connectarà les diferents zones del Port Vell. Unaa la zona més ciutadana del Port de Barcelona.A continuació, lesi que estaran a punt per a la disputa de la Copa Amèrica.Rehabilitació de l’espatller de la. Inversió: 2,2 milions d'eurosConstrucció de laelevada per sobre dels molls i amb vistes sobre el Port Vell. Inversió: 1,9 milions d'eurosNoua la rambla Nova Bocana: unirà el nou passeig amb el moll de Ribera, amb oferta gastronòmica i una graderia amb vistes. Inversió: 3 milions d’eurosUrbanització de les esplanades de la, actualment sense ús. Inversió: 2 milions d’eurosServei deper connectar, per via marítima i amb energia verda, el moll de Drassanes amb el moll de Llevant. Inversió: 1,1 milions d’eurosRehabilitació delsl, magatzems històrics construïts a principis del segle XX. Inversió: 5,7 milions d'eurosPerllongament de l’, per protegir la platja de la Barceloneta dels temporals. Inversió: 5,7 milions d’eurosRemodelació de l’i construcció de la nova llotja de pescadors. Reurbanització de l'entorn per obrir-lo a la ciutadania. Inversió: 7,6 milions d’eurosNous espais per a l’, que concentrarà la seva activitat en dos edificis: el Far i Escar. Inversió: 4,5 milions d’eurosDemolició dels cinemaper acollir en un primer moment una base de la Copa Amèrica. Inversió: 265.000 eurosCreació de l'per acostar la Copa Amèrica a la ciutadania a través de components lúdics i didàctics i experiències virtuals sorprenents. Inversió: 4,6 milions d’euros. Inversió: 4,6 milions d’eurosRemodelació deli incorporació d’un nou espai gastronòmic. Inversió: 17 milions d’eurosRehabilitació de l’edifici històric dei creació d’un centre de difusió del Port de Barcelona. Inversió: 17,3 milions d’euros.Trasllat de l’operativa dela Adossat, finalitzant les operacions de creuers i de Baleària en aquesta zona. Inversió: pendent de valorar. Urbanització deldesprés de traslladar l’activitat de Balearia. Inversió: 2 milions d’eurosSanejament de ladel telefèric i protecció de l’estructura metàl·lica. Inversió: 1 milió d’eurosRemodelació delBarcelona per adequar els espais públics amb un enfocament més sostenible. Inversió: 10,2 milions d’eurosReforma del, amb una nova zona de restauració i la recuperació de la piscina de salts. Inversió: 20 milions d’eurosReforma de l', rellançar aquest centre de recerca, conservació i divulgació de l’ecosistema marí: 13,7 milions d’euros

Les transformacions continuaran després de la Copa Amèrica

Obres de la rambla de la Nova Bocana del Port de Barcelona. Foto: Adrià Costa Rifà

Una vegada s'acabin les regates, no ho faran les “transformacions en profunditat” del Port Vell, destaca, president del Port de Barcelona. En aquest sentit, s'ha previst a reforma del moll d’Espanya i l’obertura a la ciutadania dels molls de Drassanes i Barcelona Nord.Actuacions que aniran acompanyades de la rehabilitació dels “tinglados” de Sant Bertran, on s’ubicarà el BlueTech Barcelona, unque allotjarà start ups, institucions internacionals de l’entorn marítim, centres d'innovació de grans empreses vinculades amb la logística, el transport, l'activitat portuària i centres de formació com l’Institut de Logística de Barcelona.Tots aquests desenvolupaments contribuiran a l’, una àrea d’innovació sectorial situada majoritàriament en l’àrea del Port Vell i on ja funcionen instal·lacions com el Pier01 o la Facultat de Nàutica de Barcelona, entre d’altres, entitats amb els quals el Port de Barcelona té obertes línies de col·laboració.