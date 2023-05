El presumpte autor del crim de Sant Hipòlit de Voltregà no col·labora i els Mossos no troben l'arma

S'estanca la investigació del crim de. Elshan reconstruït els fets amb el presumpte autor dels fets aquest dimarts al matí, però no ha volgut col·laborar i els agents de la policia catalana no han pogut trobar l'arma amb la qual s'hauria comès l'assassinat.Els Mossos han escorcollat aquest la casa del presumpte autor de la mort d'un menor de 15 anys al poble d', al número 14 del carrer. El registre al domicili ha començat pocs minuts després de les nou del matí i ha acabat pocs minuts abans de dos quarts de dotze del migdia. Ara, la policia catalana i el detingut es dirigeixen fins a una nau on l'arrestat acostumava a anar.El desplegament policial al domicili ha estat molt important amb efectius de la policia científica, agents dei els. En total, una vintena d'agents que també duien detectors de metalls per poder trobar l'arma del crim.

