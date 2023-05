​Catalunya necessita 10 episodis de pluja com el del cap de setmana per superar la sequera

Precipitacions extenses, però irregulars

La pluja només es nota a Sau

L'abril més càlid a Barcelona

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

va viure aquest cap de setmana l'. En algunes comarques, va trencar fins a dos mesos sense ni una gota. A més, en comarques situades a les capçaleres dels rius de les conques internes. Una notícia excel·lent, però que no amaga que continuem en unaamb els embassaments al 25%. De fet, segons els experts, caldriacaiguda aquest cap de setmana per superar la sequera Les precipitacions d'aquest cap de setmana de tres dies van arribar a bona part del país, a excepció del nord de la depressió Central. Als registres de més de 50 litres en comarques com el, eli la–en alguns casos en un sol dia, en altres al llarg d'una setmana amb molts xàfecs de tarda-, s'han trencat dos mesos sense ploure –més d'1 mm/dia- a bona part del litoral i prelitoral central, així com al sud de la plana de Lleida.Cinc dades a destacar de l'episodi de pluja, segons elLa precipitació dedel 30 d'abril, la més important des del 31 d'agost de 2022En punts del curs baix del Llobregat comfeia més d'un any que no plovia tant (32,7 mm)En la darrera setmana s'han superat els 50 litres en zones dedels rius: Berguedà, Ripollès i GarrotxaEls 49,5 litres de dissabte asón la precipitació més important des del 29 d'agost de 2020S'ha trencat la ratxa de dos mesos sense pluja (menys d'1 mm/dia) al, així com al. Tot i això, han estat registres inferiors a 5 mmTenint en compte que el, els experts consideren que serien necessaris 10 episodis com els d'aquest cap de setmana per superar la sequera. Sigui com sigui, s'ha trencat una dinàmica molt negativa –el març i les dues primeres setmanes d'abril van ser els pitjors d'aquests més de dos anys de període sec- i és possible que torni a ploure el cap de setmana vinent.La pluja va fer revindre rius i rieres. El gran beneficiat va ser el–cal tenir en compte que dissabte van caure quasi 60 litres a Ulldeter, on neix el principal riu de les conques internes- que va arribar a multiplicar per 15 el seu cabal.Tanmateix, de moment, les precipitacions. Cal tenir en compte que la pluja que cau es queda majoritàriament al sòl i a les plantes – la denominada aigua verda s'estima en el 80% - mentre que la resta s'escola cap a rius i aqüífers. Després d'episodis de sequera prolongats, aquest escolament és inferior.Tot amb tot, l'embassament deés dels pocs que està augmentant el seu volum en els darrers dies. La fi del transvasament cap a Susqueda , sumat als ruixats de tarda dels darrers dies al Ripollès i Osona n'havien frenat la caiguda, que havia arribat a un mínim del 6,52% –a només mig punt del rècord històric-.A l'embassament de, per la seva banda, les pluges de la capçalera del Llobregat han frenat la caiguda d'un pantà que no passa del 25,38%. En canvi, continua el descens de les reserves d'aigua al: la Llosa del Cavall està al 23,58% i Sant Ponç, amb una caiguda molt pronunciada, al 29,4%.De fet, al conjunt de les conques internes de Catalunya tot i l'episodi de pluja, les reserves hídriques han baixat i ara. En canvi, sí que s'ha notat en el: amb una reducció molt important a la meitat est, excepte a l'Empordà.Barcelona ha tancat l'd'ençà que es tenen registres. Concretament, l'Observatori Fabra –amb una sèrie més que centenària- ha registrat una temperatura mitjana de 16,1 ºC,, segons dades recollides per betevé . Les màximes han estat extraordinàriament altes –cada dia per sobre la mitjana- i amb una desviació de +3,3 ºC.L'episodi de pluja del cap de setmana ha situat el registre de l'–lluny de la mitjana de 60-, però que ha evitat l'abril més sec de la història i també els quatre primers mesos de l'any amb menys pluja des de que hi ha dades.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor