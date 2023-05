Troben set morts en una casa dels Estats Units mentre buscaven un violador

Tragèdia impactant als. Les autoritats de la petita població d', a, han trobat set persones mortes en una casa mentre buscaven un violador i dues noies menors d'edat. La policia treballa amb la hipòtesi que, a falta d'identificacions, els cadàvers són del, de la seva, i de les duesque havien desaparegut.Es tracta de la casa de, violador condemnat el 2003 i posat en llibertat l'octubre del 2020. Les joves, de, van anar a casa de l'home, de 39, i haurien d'haver tornat a casa el diumenge a la nit. El pare d'una de les joves ha confirmat que la seva filla es troba entre els morts, i les autoritats també han confirmat que hi ha familiars del violador entre les víctimes.McFadden havia de comparèixer l'endemà, aquest mateix dilluns, a judici per possessió dei per enviara una menor d'edat a través d'un mòbil mentre encara estava a la presó. Les autoritats, després de revisar el lloc dels fets, han explicat que "ja no hi ha cap més amenaça per a la ciutadania".

