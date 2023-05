Un oli d'oliva fet a Catalunya arriba fins al Japó

L' oli d'oliva verge extra, produït per, s'ha començat a comercialitzar al. L'empresa, ubicada a Rabós d'Empordà (Alt Empordà), ha tancat un acord amb una companyia distribuïdora de productes gurmet deper exportar el seu producte. Des de la companyia s'espera que un cop consolidada l'aposta, aquest nou mercat representi el 30% de les seves exportacions. El gerent de Clos de la Torre,, assegura que el Japó "és un mercat molt interessat per la cultura de l'oli d'oliva i que aprecia molt els atributs del producte".Fins ara Clos de la Torre estava present a països del nord d', comi el, i també als, mitjançant la cadena d'aliments de luxe Zingerman's Delicatessen de. El 2019, l'oli d'aquest petit celler de l'Empordà es va introduir a l'Orient Mitjà a través de contactes amb firmes deper exportar el producte i també a les. Actualment, es treballa per exportar també al centre d'Europa, a països com. "Els nostres objectius més immediats són consolidar i ampliar la nostra distribució internacional i que fructifiquin alguns contactes que estem treballant per poder obrir mercat a altres països", detalla el gerent.L'oli Clos de la Torre està produït exclusivament per la collita d'olives de les finques de l'empresa situades a(Alt Empordà). És un oli molt fruitat i amb equilibri que s'elabora artesanalment amb tres varietats d'oliva:(autòctona de l'Empordà),(d'origen andalús) i(autòctona de la Toscana italiana).L'empresa, propietat d'una família de tradició oleícola de l'Empordà, va iniciar la seva trajectòria moderna fa 27 anys i el seu gerent forma part de la. El 2011, es va construir una Rabós d'Empordà amb instal·lacions que permeten elaborar el producte de forma artesanal. L'empresa va facturar l'últim exercici prop de 300.000 euros.

