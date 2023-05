Junts confia en un acord per la sequera malgrat el «sectarisme» del Govern

La proposta de Junts al Parlament per apaivagar els efectes de la sequera marcarà la setmana política, especialment el ple que arrenca aquesta mateixa tarda a la cambra catalana. En una entrevista al programa Els Matins de TV3, Turull ha demanat quedel Govern cap als ajuntaments. "Igual que amb el coronavirus es va fer front a una emergència, primer s'ha d'escoltar i després actuar", ha apuntat el secretari general de la formació independentista. Turull també ha remarcat que calenper invertir, i ha indicat que aquestes competències formaven part del paquet en mans d'ERC quan Junts estava dins del Govern. "El que no pot ser és que hi hagi inacció. No podem esperar. Ho denunciem, però ens centrem en les solucions", ha ressaltat el secretari general de Junts.El dirigent independentista, a banda, ha definit com a "pèssima" la gestió de la consellera, titular d'Acció Climàtica ja des de la legislatura anterior. "Hi ha bones paraules, però cal començar per l'autoexigència", ha remarcat el dirigent de la formació, que ha demanat no centrar els esforços en elals ajuntaments, nucli de la. Malgrat les crítiques -Turull ha qualificat de "sectarista" la gestió de l'executiu-, la formació considera prioritari que ERC faci costat a la proposta, perquè serà el Govern qui l'haurà d'executar. "Ens esforçarem molt perquè donin el seu vist-i-plau", ha remarcat en l'entrevista.

