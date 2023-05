Estabilitat primaveral i sense rastre de la pluja: el temps que ens espera aquest dimarts

Es manté la primavera, sense pluja

Les pluges no trauran gaire el cap aquesta setmana. El Meteocat ha alertat en un fil de piulades aquest dimarts al matí que els pròxims dies seran més secs respecte al que estem acostumats en aquesta època de l'any.

Després que les pluges reguessin tot el país durant els darrers dies, aquest dimarts s'establirà estabilitat per tot el territori amb cels sense núvols i cap rastre de precipitacions. Les temperatures baixaran lleugerament aquest matí de dimarts, peròés que els termòmetres siguin similars als de dilluns.al llarg del dia de dimarts, tant per la previsió de precipitacions com la de les temperatures. Ara per ara, només poden haver-hi aparicions de núvols baixos a la zona central i a la part més nord-est del país.fort a l'Alt Empordà iserà protagonista, amb cops de vent més moderats a la part oest i sud de Catalunya.A partir del migdia,Sense pluja ni cap altra precipitació esperada durant el dia, només apareixeran aquests núvols baixos a la zona central i a la part nord-est del país. A la tarda, però, també es veuran a diversos punts de la zona litoral i a la zona de l'Ebre.Passarà el mateix amb les temperatures, que s'esperen més altes a partir d'aquesta setmana.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor