Miki Núñez fa públic el seu suport a Ballart per al 28-M: «Continua governant Terrassa tan bé com ho fas»

Sorpresa entre els usuaris i usuàries de les xarxes socials. L'actual alcalde de Terrassa, Jordi Ballart , un polític independent que lidera la formació Tot per Terrassa, ha penjat a les seves xarxes socials un vídeo del cantanten què li dona suport. Més concretament, l'artista nascut a la cocapital del Vallès Occidental assegura en el clip que "seria una tonteria que jo no fes aquest clip quan he parlat sempre meravelles de Ballart i de tot el seu equip, així que res...", diu mirant a càmera per tot just després afegir: "Moltíssima sort, moltíssima merda i", conclou Núñez.El també presentador del talent show de TV3ha gravat la peça dins d'un cotxe que, això sí, estava aturat. No obstant això, el terrassenc duia el cinturó posat. Ballart no ha trigat a fer públic el clip també amb un escrit carregat d'afalagaments: "Gràcies, gràcies i", ha començat el seu discurs."Totes i tots coneixeu al Miki, un terrassenc que no només és gran pel seu art, per la seva música i per les seves cançons, sinó per com és ell. Estic molt content que em donis suport per a les!", ha apuntat l'home que governa la ciutat des de ja fa 11 anys. "Suports com el teu, i com el de tantes persones que s'hi sumen cada dia des de diferents àmbits, ajudeu a fer gran Tot per Terrassa", ha conclòs el polític, que

