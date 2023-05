Motos, encaputxats i a plena llum del dia: així ha estat el robatori de pel·lícula a una luxosa joiera de París

Tres lladres d'un reconeguthan aconseguit irrompre a plena llum del dia en una botiga de la marca de luxea la plaça Vendome del centre de París i emportar-se un botí valorat en diversos milions d'euros.Els delinqüents, tots ells encaputxats i protegits ambllargues, han pogut fugir en dues motocicletes, segons han informat fonts policials citades per la televisió francesa BFMTV. Unper un cop al cap amb una de les armes.De moment, la investigació apunta a un robatori realitzat per una banda organitzada retratada en elspublicats pràcticament en directe a les xarxes socials, on els lladres apareixen vestits de negre. La mateixa botiga ja va ser assaltada el 7 de setembre de 2021 per individus armats que es van emportar un botí estimat en 10 milions d'euros.

