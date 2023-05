​Cada 42 segons mor un infant per pneumònia al món (i es podria evitar)

Intensificar l'esforç global

El compromís de la Fundació "la Caixa" amb la vacunació infantil L'any 2008 la Fundació "la Caixa" es va convertir en el primer soci privat de Gavi –The Vaccine Alliance- a Europa amb l'objectiu de contribuir a augmentar l'ús equitatiu de les vacunes en països de rendes mitjanes i baixes i, d'aquesta manera, reduir la mortalitat infantil. A més, va crear el programa Aliança per a la Vacunació Infantil per fer-ne partíceps a les empreses, clients i empleats, i al conjunt de la societat per tal de contribuir en aquest camp a partir de microdonatius.

8 milions d'infants vacunats contra la pneumònia a Moçambique i Etiòpia

Més de 39 milions d'euros rebuts en donatius

Una altra línia de treball és Icària, programa de lluita contra la malària. Liderat per ISGlobal, l'institut de recerca fruit de l'aliança entre la Fundació "la Caixa" i institucions acadèmiques i governamentals, inclou un assaig clínic de cinc anys en diversos districtes de Sierra Leone. El programa, amb la col·laboració de la Fundació Bill i Melinda Gates, ha suposat la participació de 20.560 infants des de 2019.

L'impacte de la Covid en la vacunació

Augmentar la cobertura vacunal després de la pandèmia

Lacontinua sent entrat el segle XXI laal conjunt del món. Les dades són esfereïdores:, 2.000 al dia,. L'impacte, per cert, es concentra en el denominat sud global, països amb ingressos mitjans o baixos.La gran majoria d'aquestes morts són. En aquest sentit, l'objectiu de les Nacions Unides és clar: reduir-ne el màxim en els casos de nounats i menors de cinc anys en l'horitzó 2030. Laés l'estratègia clau i ha estat precisament la pandèmia de Covid-19 la que ha produït un retrocés en aquesta estratègia.Assolir l'objectiu de l'ONU de minimitzar l'impacte de la pneumònia infantil passar perper protegir, prevenir, diagnosticar i tractar aquesta malaltia infecciosa. Amb aquest propòsit, els passats 26 i 27 d'abril es va celebrar a Madrid el 2n Fòrum Global de Pneumònia Infantil L'esdeveniment s'havia celebrat per primera vegada ael gener de 2020, però la Covid n'ha obligat a endarrerir la segona edició fins a tres anys després. Estava organitzat perlíders en salut i infància, entre els quals ISG Global –centre de recerca d'excel·lència amb seu a Barcelona- i la Fundació ”la Caixa” . També comptava amb el suport d'entitats de primer nivell com la Fundació Bill & Melinda Gates, UNICEF, USAID, Gavi, Every Breath Counts, Save the Children, Unitaid, PATH, Child Health Task Force i CHAI.Entre els més de 300 participants en el fòrum hi havia alts càrrecs deels països dels quals concentren el 60% de totes les morts per pneumònia infantil. Es tracta de Burkina Faso, el Txad, Etiòpia, Guinea, l'Índia, Indonèsia, Mali, Moçambic, Nigèria, el Perú, la República Democràtica del Congo, Sierra Leone, Somàlia i el Sudan del Sud. També hi havia representants del govern espanyol, líders de Nacions Unides i d'agències de desenvolupament multilaterals, grans donants, ONG, empreses privades i la comunitat científica.“Existeixen les eines que fan possible evitar que els nens morin de pneumònia, però no podrem aconseguir-ho si no garantim que estiguin protegits amb les vacunes que combaten la pneumònia i tinguin accés a un diagnòstic ràpid i precís, i a un tractament eficaç amb antibiòtics, oxigen i aliments terapèutics per a lluitar contra la desnutrició. És necessari un compromís global que faci arribar aquestes eines als nens i nenes més vulnerables”, va assegurar, president d'en la inauguració de l'acte.La Covid va ser una malaltia que va afectar poc de manera directa als infants. Tanmateix, no només van patir el confinament o les dificultats d'accedir a l'educació, sinó també l'que es van veure relegades pel coronavirus.En aquest sentit, la pandèmia va afeblir els sistemes de salut a tot el món. La, sobretot, a causa de l'enorme pressió soferta pels sistemes de salut, el desviament dels recursos dedicats a la immunització de la Covid-19, l'escassetat de personal sanitari i les mateixes mesures de confinament en la llar.En aquest sentit, es calcula que, entre 2019 i 2021,i que els nivells de cobertura de vacunació van disminuir en 112 països, segons dades de l'Estat Mundial de la Infància 2023. En concret,de la vacuna antipneumocòccica conjugada (PCV), que prevé la pneumònia, entre altres malalties.La crisi sanitària també ha agreujat lesexistents, especialment en les comunitats més marginades, que no disposen d'accés a vacunació, serveis adequats d'aigua i sanejament, i nutrició. Per tot això, és important augmentar la cobertura vacunal entre aquells infants que es van quedar sense vacunar i protegir-los d'una malaltia potencialment letal com la pneumònia.“És inacceptable que, tenint les eines diagnòstiques, les vacunes preventives i els tractaments adequats, continuem lamentant tantes morts prevenibles per pneumònia als països de baixa renda. És el moment de redoblar els esforços perquè les pneumònies no continuïn encapçalant totes les estadístiques de mortalitat infantil”, assegura, investigador ICREA de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).En l'actualitat,(ODS) –el 80% dels quals, a l'Àfrica-, objectius que suposen reduir les morts per pneumònia. Si aquests països assoleixen augmentar la cobertura de les vacunes PCV, xarampió i DTP per sobre del 90%, reduir la desnutrició infantil i l'exposició a la contaminació de l'aire, i garantir que els nens amb pneumònia siguin diagnosticats i tractats ràpidament amb antibiòtics, oxigen i aliments terapèutics quan sigui necessari, lesEls organitzadors i participants del fòrum van anunciar en clausurar l'esdevenimentque reforçaran la prevenció, el diagnòstic i el tractament de la pneumònia infantil en més de 14 països, entre ells Burkina Faso, Txad, Etiòpia, Guinea, l'Índia, Indonèsia, Nigèria, Mali, Moçambic, el Perú, República Democràtica del Congo, Somàlia, Sudan del Sud i Sierra Leone.Els compromisos no només ajudaran els països a recuperar el terreny perdut durant la pandèmia, sinó també a, eines de diagnòstic i tractaments. Un aspecte central d'aquests esforços és la importància de reforçar l'atenció primària de salut i millorar la qualitat de l'atenció per a reduir les morts infantils per totes les causes.