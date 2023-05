La manera més fàcil i ràpida per deixar la goma de la rentadora com si fos nova

Només necessitem un drap, lleixiu i un raspall de dents

Vigila: no tots els remeis de l'àvia funcionen

S'ha fet viral a. És, i és infal·lible per deixar lacom si fos nova. A més a més, és fàcil i ràpid. Te l'expliquem! Ben segur que hi ha molta gent que desconeix aquesta simple, però poderosa acció. I és que tenir la rentadora una mica bruta fa que la roba no surti com ens agradaria.No tenir-la tan neta com ens agradaria no depèn -en part- de nosaltres, perquè a vegades tot i que l'aigua flueix correctament,i pot arribar, fins i tot, a crear floridura. Per això, és molt important tenir la rentadora tan neta com sigui possible. Per aconseguir aquest bon manteniment és tan fàcil com seguir una sèrie deque també t'ajudaran a fer que l'electrodomèstic duri més anys.El truc de TikTok consisteix bàsicament a enrotllar el drap i posar-lo entre la goma de la rentadora. Deixem passar uns minuts i a continuació, l'humitegem amb lleixiu i esperem que faci la seva màgia. Una mica més tard, procedim a retirar el drap i netegem amb un raspall de dents les restes de brutícia que quedin en la goma. I llestos!D'altra banda, si volem aprofitar i netejar tambéi no volem fer servir cap mena de detergent, podem utilitzar un remei natural com és l'àcid cítric, un component que ens pot ser molt útil en altres circumstàncies, com ara per rentar la rentadora al buit. Aquest és un pas que s'hauria de fer cada mes per assegurar-nos que l'electrodomèstic ens duri més temps i funcioni correctament.No obstant això, en tots dos casos és important, que no higienitza. De la mateixa manera, els experts i expertes tampoc aconsellen el vinagre, ja que a la llarga podria fer malbé les peces metàl·liques de la rentadora. En resum, per als i les especialistes no tots els remeis de la iaia funcionen per fer un bon manteniment de la rentadora. Malgrat tot, els trucs abans esmentats sí que t'ajudaran en aquest propòsit i, a més a més, et proporcionaran un benefici extra:

