Origen estatal qüestionable

La Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (), que aglutina tot el sector a Espanya,per un truc que fan servir elsquan venen fruita, especialment melons i síndries. Els agricultors i agricultores es queixen d'que han començat a veure en els lineals dels establiments ara que comença el bon temps i la fruita de temporada torna a la venda.El sector denuncia en un comunicat que alguns supermercats han comès "greus incompliments" a l'hora d'informar sobre l'origen de la fruita i llencen uni consumidores: pot ser que l'origen dels melons i síndries que veus indicat al supermercat no sigui el de veritat. Això, apunten, "afecta la seva traçabilitat ia qui el consumeix, que no té elements fiables per prendre les seves decisions de compra".En aquesta línia, defensen que han pogut comprovar "com es posen a la venda melons i síndries importats en què no es precisa l'origen", o bé es venen en meitats o quarts que "canvien sorprenentment d'origen" i passen a ser estatals. A tall d'exemple, han compartit la imatge d'una fruita sencera amb origen brasiler o senegalès queo en quarts. "La distribució continua important productes de tercers països, afectant la nostra sortida als mercats, especialment si ni tan sols s'adverteix l'origen real d'aquestes fruites, el que", ha denunciat el Responsable Estatal de Fruites i Hortalisses de COAG, Andrés Góngora.A més a més, la COAG ha aprofitat per demanar a les comunitats autònomes i als ajuntaments que facin "exhaustives, immediates i específiques" sobre la situació que es veuen obligats a lamentar. Finalment, també han exigit que s'imposin lescorresponents per aquests "greus" incompliments.

