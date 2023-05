El caos a les oposicions de la Generalitat té l'origen en una doble subcontractació de personal

Una amiga m’explica que es va apuntar a l’oferta de vigilant d’exàmens d’oposicions de dissabte 29 d’una ETT, i finalment va haver de fer de RESPONSABLE D’AULA amb només 19 anys i sense cap mena d’experiència, ni suport. pic.twitter.com/oSzyIYU7Lm — Ferran Piqué (@FerranPique) May 1, 2023

Mentre lava assenyalar dissabte a la tarda l'empresa contractada per fer el servei d'organització de les oposicions, aquest dilluns s'ha sabut quevauna altra empresa, l', per controlar els examinands que feien les proves.En declaracions a la premsa, la secretària d'Administració i Funció Pública,, es vaals examinands i va obrir la porta a repetir algunes de les proves. Tot i això, ho va condicionar a les conclusions de l'informe intern que han encarregat per. "Estem a l'espera de l'informe jurídic, que ens indiqui si hi ha alguna vulneració dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'analitzar les situacions més personals", va exposar indicant també que es valoraran les "" de la companyia.Tot i els errors, Correa va justificar l'aposta per una externalització pel "volum molt important" de candidats i la falta de personal de Funció Pública: "Contractar una empresa és per ajudar a portar el procés. En cap cas ens pensàvem que sorgiria un incompliment i per això som tan", va resumir.Ara, però, s'ha demostrat queque va acabar generant el caos el dissabte. L'ETT buscava deu vigilants d'exàmens i els oferia un sou de, el 29 d'abril de les 8.30 a les 13.30 hores. Hi havia uns requisits principals que anaven de ser una persona atenta, responsable i amb bona comunicació, a tenir facilitat per tractar amb els opositors i un nivell C o natiu de català i castellà. La missió del seu contracte: vetllar per la correcta normativa de les proves i repartir i recollir els exàmens. Però res va sortir bé.Un total deaquest dissabte a les proves, amb un total de 1.825 places. Les proves s'han fet de forma descentralitzada: 9.147 persones estaven convocades a Barcelona; 1.246, a Girona; 1.634, a Lleida i 1.554, a Tarragona. Les places a les quals es presenten són 1.534 llocs de treball de personal funcionari —que inclouen personal d'administració i serveis, personal d'execució penal, cos d'agents rurals i cos d'advocacia—, més 291 llocs de personal laboral transversal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor