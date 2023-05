Igual que les persones, els vehicles han de passar revisions i controls rutinaris per poder mantenir-se en circulació. Un d'aquests, la, coneguda com a. Tot i que és un malson cada cop que s'ha de passar, és indispensable per evitar problemes tècnics al vehicle, així com multes i sancions per part de la policia.Més enllà de rebre el resultat favorable a la inspecció, els propietaris de vehicles reben automàticament unconegut legalment com a V-19. El seu ús éscompliment per a tots els vehicles que circulen per les vies públiques i, en cas de no tenir-lo, el conductor podria enfrontar-se aque poden anar entre elsUn factor important a tenir en compte és que l'adhesiuamb la resta de documentació. I és que seguit el Reglament General de Vehicles, l'adhesiu de la ITV s'ha de col·locar a la-si es mira des de l'interior del vehicle, és a dir, al costat contrari al conductor.des de l'exterior del vehicle. Per aquest motiu existeixen els duplicats: cal demanar-ne un quan es canvia el vidre frontal del vehicle. S'entregarà al conductor mantenint les característiques de la que tenia prèviament, data de caducitat inclosa.Cal tenir en compte també quede la ITV i mostrar-ne més d'un al vidre parabrisa. Per què? Pot perjudicar la visibilitat del conductor i provocar accidents.

