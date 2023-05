Salaris i pensions marquen l'1 de maig a Barcelona: «Amb el menjar no s'hi juga»

A les portes del 28-M i amb les eleccions espanyoles a l'horitzó

Milers de persones es manifesten aquestpel centre deper reclamar un augment de salaris i revertir la creixent pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. La marxa convocada pels sindicats majoritaris,, es fa sota el lema "" i també serveix per "celebrar" fites recents com la reforma laboral , l' augment del salari mínim o la reforma de les pensions Els manifestants han cridat càntics com "Salari o conflicte", "Resignar-se és perdre" o "Amb les coses de menjar no s'hi juga". Durant la marxa, també han llegit un manifest contra la sinistralitat laboral advertint que "l'únic nombre acceptable de morts a la feina és zero".Per la seva part, laha reclamat una, una reforma de lesquei la. Aquestes són tres de les prioritats expressades per Pedro Ortiz, secretari de Comunicació de CGT Barcelona, moments abans de la manifestació del sindicat que ha començat a Jardinets de Gràcia direcció a la Plaça Joànic i en la qual hi han participat més de dos centenars de persones.El secretari de Comunicació de CGT Barcelona ha lamentat que s’està assistint a una "d’allò més bàsic per viure com l’habitatge, la llum, el gas, el transport i l’alimentació". Ortiz ha indicat que tot aixòamb les pujades salarials que s’està aconseguint a les empreses. "Són pujades per sota de l’IPC", ha lamentat.Elés enguany preelectoral, només a 27 dies de les eleccions municipals , i també autonòmiques en diferents territoris de l'Estat. Ara bé, els comicis locals no tenen gairebé incidència en el mercat laboral i, en el que el fons es posa a prova, és l'obra reformista del treball i de les pensions que ha impulsat el govern espanyol durant la legislatura. Així, és l'última oportunitat, perquè les eleccions espanyoles se celebraran a finals d'any. Amb PP i Vox disparats a les enquestes , i per ara amb totes les opcions per aconseguir laque els permeti conformar govern, l'obra reformista de la Moncloa pot quedar en res. Per això, aquest 1 de maig també ha estat un clam contra l'i un crit d'alerta que, amb la seva presència a les institucions, pot arribar una regressió perillosa en els drets dels treballadors.De fet, el president del govern espanyol,, ha aprofitat aquest dilluns per, que ha contraposat a les receptes dels governs de la dreta davant la crisi. "La reforma laboral, l'SMI a 1.080 euros, revalorar les pensions d'avui i garantir les del demà, impulsar la llei de formació Professional i Ciència per crear més i millors llocs de treball", ha afirmat, "i tot amb pau social". Segons Sánchez, "", sinó "".També la ministra de Treball,, ha afirmat que el govern espanyol "ha fet el que havia de fer" respecte a l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), i "ara toca que" i augmenti els salaris dels treballadors. "És imprescindible augmentar els salaris", ha dit, perquè "el salari mitjà a Espanya és només de 21.000 euros, i "no permet viure amb dignitat" a moltes de les capitals de l'Estat. "Ha arribat l'hora que amb caràcter imminent donin una bona notícia al nostre país", ha afirmat, perquè "la patronal ha d'estar a l'altura de les circumstàncies".

