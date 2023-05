El Consell Acadèmic per l'Acord de Claredat buscarà regles de joc «potencialment acceptades» per les parts

Elassegura en una Tribuna publicada a La Vanguardia que treballarà per trobar unes "regles de joc potencialment acceptades per les parts" en el conflicte català. El text, signat pel president del Consell, Marc Sanjaume, i la resta de membres, apunta que la seva tasca "intel·lectual" intentarà aportar un "" que acceptin els partidaris de les diverses opcions sobre el futur polític de Catalunya que ajudi a superar "l'estancament polític" actual.A partir d'aquí, els experts també assenyalen que el seu informe "ha de ser capaç d'assolir un" per aportar "" per ser "" en la resolució del conflicte.Segons apunta el Consell Acadèmic de l'Acord de Claredat, les cinc preguntes que li ha formulat el Govern pretenen "sobre el futur de Catalunya" i s'hauran de respondre "en un termini molt breu". Entre altres mesures, apunten que hauran de "juntament amb altres casos rellevants de la política comparada a la realitat política" de Catalunya.Els experts admeten que el conflicte polític a casa nostra "es caracteritza per unaper part d'alguns actors i una notable rigidesa constitucional que dificulta plantejar els diversos horitzons polítics desitjats per la ciutadania".Per això, el Consell creu important establir un "de diversos horitzons polítics a Catalunya que permeti plantejar democràticament totes les opcions". Això, afirmen, pot ser "útil" peri en un "carreró sense sortida" que no satisfaci ni als partidaris de la independència ni als que tenen altres opcions, com la centralització o el federalisme.Finalment, els experts diuen que caldrà"a través de mecanismes específics" que incorporin "pesos i contrapesos". "De les experiències comparades podem extreure moltes lliçons sobre mecanismes, negociacions, preguntes, majories, quòrum, i altres aspectes relacionats amb la resolució de conflictes territorials", diuen.En tot cas, el Consell remarca que ells no han de trobar, necessàriament, "solucions tancades", sinó aportarque finalment siguin debatudes pel Govern i la resta d'institucions públiques, forces polítiques i la ciutadania. "Són als que els correspondrà la traducció de l'informe en una orientació política concreta", conclouen.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor