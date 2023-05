Confirmada la condemna de 49 anys de presó a l'ancià que va abusar sexualment de set nenes a Arbúcies

El(TSJC) hala pena decondemnat per(Selva) entre el juny del 2013 i el juliol del 2019. La sentència desestima el recurs de la defensa i ratifica íntegrament la resolució dictada per la secció quarta de l'Audiència de Girona.El TSJC argumenta quedels relats de les víctimes i que no hi ha "la més mínima escletxa de la qual pugui aflorar cap dubte sobre la responsabilitat penal de l'acusat". La sentència exposa queo fràgils" oferint ferparticulars i es guanyava així lade les menors.La sentència del TSJC recull que el 29 de juliol del 2019 els pares d'una de les víctimes van sorprendre l'acusat abusant sexualment de la petita de 7 anys: "Va ser a partir d'aquest moment quan va començar la investigació policial que va permetre esbrinar altres casos de fets semblants amb altres nenes menors d'edat". El tribunal remarca que els investigadors van poder comprovar que hi havia "una sèrie de" perquè totes lesdel processat eren d's, ja fos "per dificultats econòmiques, mancances afectives o trastorns psicològics", arribant, en algun cas, a menors en situació de desemparament."L'acusat s'aproximava a aquestes famílies amb l'excusa d'o, en el cas d'adolescents, permetia que anessin a casa seva a fumar, beure o simplement a estar sense control familiar, oferint un espai de llibertat aparent", afegeix la sentència. D'aquesta manera, es guanyava lade les víctimes, també a través de. El TSJC conclou que l'Audiència va "valorar correctament" tots els indicis que l'incriminaven i va examinar la prova a consciència fins al punt que no hi ha "cap escletxa de la qual pugui aflorar el mínim dubte" sobre la conducta del condemnat en relació a uns".La fiscalia l'acusava d'. L'Audiència de Girona va condemnar el septuagenari Juan Vicente Jorge, conegut com a 'Jony' o 'Cuba', per tres delictes continuats d'abús sexual amb penetració a menor, un delicte continuat d'abús sexual a menor amb discapacitat, dos delictes continuats d'abús sexual a menor i un delicte d'agressió sexual a menor en grau de temptativa. El. El judici es va fer del 18 al 21 de juliol a la secció quarta a porta tancada.Segons la sentència que el TSJC ha confirmat, els abusos van tenir lloci el processat actuava seguint un "": "El relat de les nombroses menors implicades en els fets va dibuixant un patró d'abusos sexuals que, en el cas de les menors de curta edat, va arribar a tocaments més íntims, amb introducció inclús de membres corporals i que, en el cas de les menors ja adolescents o preadolescents, es van limitar a tocaments no desitjats amb finalitat sexual".El tribunal va concloure que l'acusat s'aprofitava de la ", no només per la seva edat, sinó per les situacions d'exclusió familiar o marginalitat de les famílies, en moltes ocasions sense progenitors que poguessin exercir un control efectiu sobre les menors, o que, com a conseqüència de la seva vulnerabilitat, confiaven en l'ajuda oferta per l'acusat per tenir cura de les menors".Una de les víctimes té unai el tribunal exposava que l'acusat va abusar tant d'ella com de la seva germana a casa de les menors aprofitant "absències de la mare o faltes de control directe momentànies": "S'asseia al sofà al mig de les dues menors i, mentre estaven tapats amb una manta, els hi feia tocaments. A una d'elles, en diverses ocasions li va introduir el dit tant per via vaginal com anal".La secció quarta també el va condemnar per un intent d'agressió sexual comès l'estiu del 2018 quan va subjectar amb força una menor que aleshores tenia 14 anys, la va tombar al llit i es va estirar sobre seu. Segons la sentència, no va aconseguir consumar l'atac perquè una altra menor va intervenir i li va llançar un llibre al processat. Les dues nenes van poder fugir.A l'hora de dictar sentència l'Audiència subratllava "el pes probatori d'un relat que és sostingut per diverses persones que no tenen més relació entre elles que el contacte amb l'acusat" i descartava que es generés un "efecte d'histèria col·lectiva" que suggestionés les menors a l'hora de declarar: "El conjunt de relats dibuixa una realitat plural però unida per un tronc comú".A banda de les penes de presó, el tribunal també prohibia a l'acusat-se amb les víctimes duranti li imposa 10 anys de llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil, la sentència confirmada fixava la indemnització a les víctimes en. Segons la resolució, l'acusat està en presó preventiva des del 29 de juliol del 2019.

