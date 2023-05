Mor un jove de 15 anys després d'una baralla amb trets a Sant Hipòlit de Voltregà

Els Mossos durant el dispositiu especial per trobar l'assassí de Sant Hipòlit de Voltregà Foto: Cedida.

Unmenor d'edat, de només 15 anys, hadesprés d'unaambla matinada d'aquest dilluns a. Els fets han passat al carrer durant un enfrontament entre dos nois i una noia, segons informa la periodista de successos Anna Punsí i confirmen els Mossos.El jove ha estat localitzat prop de lesferit de mort enmig de la via pública d'aquest poble osonenc. Els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès el menor, però no han pogut fer res per salvar-li la vida i n'han certificat la mort.Immediatament, s'ha activat un ampli dispositiu per localitzar un altre noi, ja identificat i que respon a les inicials de D.M., com a presumpte autor del crim. Els Mossos d'Esquadra busquen, de 40 anys ia la cara, amb un helicòpter, drons i agents del Grup Especial d'Intervenció al bosc proper a la localitat, amb la hipòtesi que podria anar armat.

