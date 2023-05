Aragonès veu «urgent» tancar un acord per apujar salaris per fer front «a l'augment del cost de la vida»

Per això, crear llocs de treball de qualitat per a tothom i arreu de Catalunya és un objectiu de país.



Seguim treballant per assolir més i millors drets laborals, per la justícia social i la llibertat nacional!#SempreEndavant pic.twitter.com/g8bP41pole — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) May 1, 2023

Dia de lluita i de referents

El president de la Generalitat,, ha assegurat que és "" tancar unde rendes per impulsar una "" que ajudi la ciutadania a fer front a l'. En un discurs institucional coincidint amb l'1 de maig, Aragonès ha dit que és "" que hi hagi treballadors queA més, ha destacat quei estàper arribar a nivells "similars als dels països europeus més avançats". Amb tot, ha lamentat que encara", que "són el que poden fracturar i dividir la societat".En el seu discurs, Aragonès ha remarcat laper a tothom, però especialment per als col·lectius més vulnerables, entre els que ha citat els joves, els aturats de llarga durada, els que no poden treballar legalment "per una llei d'estrangeria injusta" i les dones."Tothom ha deamb el seu treball", ha reivindicat el president, que ha assegurat que el seu Govern "ha reforçat com mai les". Aragonès ha dit que les reivindicacions dels sindicats que reclamen un augment de salaris a les patronals "tenen tot el sentit a les mobilitzacions de l'1 de maig". "Cal avançar sempre endavant en termes de progrés, benestar i prosperitat compartides", ha conclòs.En el missatge institucional d'una "jornada de lluita", Aragonès ha reivindicat, que abans de ser president va exercir com a advocat laboralista, i els dos grans, el també advocati el líder anarquista, de qui se'n compleix el centenari de l'assassinat per part de pistolers de la patronal . Ha reivindicat el "fil roig republicà" per defensar condicions de treball dignes en un missatge gravat al Pati dels Tarongers de Palau.

