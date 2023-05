Un grup de «tiktokers» es presenta a l'alcaldia de Granollers

Desencantat amb el sistema polític

En Toni Parra és el propietari d', una botiga on venen articles provinents del buidatge de pisos, locals, oficines, naus industrials i tota mena de negocis que acaben la seva activitat. A TikTok és, un compte amb més de 195.000 seguidors on mostren les petites joies que es poden trobar. Últimament, però, en aquest compte en Toni dona la seva opinió sobre el futur polític de la ciutat. El motiu?Ell encapçalarà una llista que s'havia d'anomenar-de fet, on tenen tota la informació i propostes- però no van poder aconseguir les signatures necessàries per crear una agrupació d'electors. Per això ho faran sota el paraigua de. L'acompanyaran altres, com @jefedeequipo2020, @elrafadetiktok, @rebeccasolisfresi, @caperucita147 o @pedro_detect. En total sumenen aquesta xarxa xinesa. A la llista també hi ha familiars i amics.En conversa amb, Parra explica que fa deu anys que es dedica al reciclatge. I, precisament, concorrerà a les eleccions perquè es canviï la forma que la ciutat té de reciclar: "Cap administració em fa cas. A veure si puc entrar, perquè allà sí que m'hauran d'escoltar", relata.De fet, diu que aconseguir un sol regidor ja estaria bé: "La gent està animada, però. Així, quan es faci un ple podré queixar-me de les coses que em molesten".Quèdel reciclatge de Granollers? "He portat coses a la deixalleria per llençar-les. I, al darrere meu, hi havia alguna persona que ho necessitava. Doncs les normes diuen que no les pot agafar. Penso que això no és. És trist, perquè en altres municipis sí que es pot fer. Per tant, és viable", relata. Tampoc li sembla bé que hi hagi contenidors d'entitats per recollir roba: creu que l'Ajuntament els hauria d'administrar: "Hi ha gent a Granollers que necessita roba econòmica o de segona mà", alerta.Pel que fa a altres propostes, aposta per recuperar l'a les escoles o donar més oportunitats deals joves de la ciutat.Parra, que diu que "són els mateixos des de fa 40 anys i només pensen en tonteries". Per exemple, creu que s'hauria d'eliminar la partida que el consistori dedica anualment als partits amb representació. I, amb el que s'estalviés, "mirar si es pot abaixar el preu de l'autobús o comptar amb un dentista municipal gratuït", diu.A més, proposa preguntar més sovint als ciutadans sobre decisions importants a prendre per fer "el que realment la gent necessiti". També que acabi governant qui guanyi les eleccions, que els partits deixin per escrit amb qui no pactaran després dels comicis i que hi hagi llistes obertes.

