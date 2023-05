Turquia anuncia la mort del líder de l'Estat Islàmic a Síria

El president turc,, va anunciar aquest diumenge a última hora que els serveis secrets turcs van, Abú al Husein al Quraishi, en una operació desenvolupada durant el dissabte en territori sirià."L'Organització Nacional d'Intel·ligència (MIT) ha estat seguint durant molt temps el líder d'Estat Islàmic. Ho dic aquí per primera vegada. Aquest individu va serahir aen una operació dels serveis secrets turcs", va explicar Erdogan en declaracions recollides per la televisió turca TRT.El mandatari turc ha destacat que Turquia seguirà treballant per"sense fer distincions entre elles", una referència directa a les milícies kurdes del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) i a les organitzacions afins presents a països com Síria."Hem perseguit les organitzacions terroristes. És una lluita que també, però no en són conscients. Som l'únic país de l'OTAN que està lluitant contra el PKK", va subratllar.El passat 30 de novembre els Estats Units van anunciar la mort de l'antecessor d'Abú al Husein al Quraishi, Abú al Hasán al Hashimi al Quraishi, a Síria, en una operació de l'Exèrcit Llibre Sirià. Aquest primer al Quraishi era el germà de l'històric líder del grup, Abú Bakr al Baghdadi, mort a Síria el 2019.

