​Tragèdia a Espot: mor un excursionista en caure per una placa de gel durant una travessa de muntanya

(Pallars Sobirà). Unaquest diumenge i la seva parella, una dona de 56 anys, ha resultaten caure durant una travessa de muntanya al. Segons han informat els Bombers, l'accident s'hauria produït en relliscar per una. La dona s'ha precipitat uns 250 metres mentre que l'home ha estat arrossegat des de més amunt.L'avís s'ha rebut al voltant de les 13 h del migdia i s'ha activat dues unitats del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) delsamb un helicòpter i un equip sanitari, així com quatre dotacions terrestres. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi ha destinat cinc unitats i un helicòpter, ha traslladat la ferida a l'Hospital de Sabadell amb diversos traumatismes.La parella és veïna de(Bages).

