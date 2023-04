Calor de rècord a 23 estacions de Catalunya aquest abril

Mínimes nocturnes molt altes: 15,2 °C a Tàrrega

50 litres de pluja a la capçalera del Ter

La forta calorada d'aquesta última setmana d'abril ha trencat el rècord de temperatura màxima d'abril aamb més de 20 anys de dades, segons el balanç de l'episodi del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Entre el dimarts 25 i el dissabte 29 d'abril, la temperatura màxima ha superat elsa nombroses localitats de les, destacant registres com els 32,8 °C d'Aldover, els 32,6 °C de Lleida-Torre Ribera -amb més de 50 anys de dades-, els 31,6 °C d'Organyà o els 31 °C de l'Ametlla de Mar. No obstant això, hi ha dos precedents tant o més càlids registrats entre el 28 i el 30 d'abril del 2005 i entre el 7 i el 10 d'abril del 2011 (amb màximes caniculars de 34,9 °C a Vinebre i de 34,8 °C a Seròs).La temperatura nocturna també ha estat força alta per l'època, amb algunes mínimes per sobre dels 15 °C a sectors del, així com alguns sectors de l'interior. Han registrat la mínima més alta a l'abril fins a 23 de les 114 estacions amb més de 20 anys de dades. Sobresurten els 17,1 °C del pantà de Riba-roja, els 15,9 °C de Sant Pere de Ribes-Parc del Garraf, els 15,7 °C de Malgrat de Mar, els 15,4 °C d'Ascó, els 15,3 °C dels Hostalets de Pierola o els 15,2 °C de Tàrrega. En paral·lel, l'estació de radiosondatge de Barcelona ha arribat a mesurar 19,6 °C a 850 hPa (uns 1.500 m d'altitud) el dissabte 29 al migdia, un valor plenament estiuenc i 12 ºC superior a la mitjana climàtica d'aquesta època de l'any. De fet, es tracta d'un nou rècord del mes d'abril (1998-2023), superant els 18,6 °C del 27 d'abril del 2012.El dissabte 29 al migdia van començar a descarregar ruixats acompanyats de tempesta al Pirineu, en alguns casos amb calamarsa o pedra. Al llarg de la tarda, el vespre i les primeres hores de la nit, els xàfecs van afectar més comarques i va arribar a ploure a gran part de Catalunya, llevat d'alguns sectors de Ponent com la Noguera i el Pallars Jussà. Les quantitats de precipitació van ser en general inferiors als 5 litres, però van superar els 20 litres a diversos sectors del Pirineu i Prepirineu oriental, amb més dea l'extrem nord del Ripollès i un màxim registrat de 62 litres a Ulldeter. L'estació de Núria feia més de 2 anys, des del 29 d'agost del 2020, que no mesurava una precipitació diària tan important.

