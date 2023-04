Junts i el PDECat es repartiran el 50% dels drets electorals: decisió salomònica de la Junta Electoral

en totes aquelles localitats on es presentin ambdues formacions a les eleccions municipals del. La resolució arriba després d'una petició d'Ara-Pacte Local -marca amb la qual es presenta els pròxims comicis el PDECat-, on es reclamava la pràctica totalitat dels drets electorals argumentant que 2.015 dels 2.804 regidors obtinguts l'any 2019 estaven adscrits al PDECat. El 2019 Junts es va presentar com a marca electoral, però darrere aquelles sigles hi havia el PDECat i l'ara extinta CDC. No va ser fins després que Junts va prendre forma de partit.Per ratificar-ho, el secretari d'organització del partit i diputat al Congrés,, va remetre un escrit on es recollia que la majoria de regidors figuraven com a "".I, davant d'aquest conflicte, la Junta Electoral ha decidit prendre unaal respecte. "Al marge de quin fos el procés de formació de les llistes, el més raonable és considerar que, en realitat, aquests regidors simpatitzaven amb l'espai comú que aleshores representava Convergència Democràtica de Catalunya (CiU), el PDECat i Junts per Catalunya", indica la institució.En aquest sentit, cal recordar que Junts concorrerà amb un total de 728 candidatures a les pròximes eleccions municipals davant de les 181 que presentarà el PDECat. Localitats on s'havia obert una guerra oberta per la possessió d'aquests drets i ara s'ha resolt amb un repartiment del 50/50 afectant ciutats com Sant Cugat, Vic i Manresa.perquè les dues formacions postconvergents van en coalició. Ara la pilota estarà en mans de la Junta Electoral de Girona, Lleida i Tarragona per veure si es reprodueix la mateixa decisió al conjunt del país. Junts i el PDECat competeixen a Lleida, Mollerussa, Tarragona, Reus, Girona o Roses.Val a dir que la Junta Electoral també sentencia que aquells municipis en el qual, cosa que passa bàsicament en el cas de Junts, aquesta posseirà el 100% dels drets electorals generats el 2019, independentment de quina sigui. Els drets electorals donen dret, en funció de la representació obtinguda, ai espais publicitaris dels mitjans públics entre altres.

