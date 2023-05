Totes les opcions per fer un voluntariat a l'estranger

Voluntariat per a majors d’edat

Joves de Barcelona t'informarem sobre els diferents tipus de voluntariats que existeixen i els períodes d'inscripció i els tràmits que impliquen. Som al teu costat per resoldre els teus dubtes i donar-te suport en el procés de sol·licitud!



Informa-te’n a joves.barcelona, escriu-nos per WhatsApp o vine a veure’ns. Tens 18 punts Joves de Barcelona distribuïts per tota la ciutat, incloent 85 instituts. t’informarem sobre els diferents tipus de voluntariats que existeixen i els períodes d’inscripció i els tràmits que impliquen. Som al teu costat per resoldre els teus dubtes i donar-te suport en el procés de sol·licitud!, escriu-nos per WhatsApp o vine a veure’ns. Tens 18 punts Joves de Barcelona distribuïts per tota la ciutat, incloent 85 instituts.

De l’11 d’abril al 22 de maig, ahan preparat un seguit de tallers i activitats gratuïtes, per descobriramb programes dePer participar en les trobades només cal omplir prèviament el formulari d’inscripció Però primer de tot… a què ens referim quan parlem dePodem trobar moltes tipologies de voluntariat a l’estranger, també per a menors i majors d’edat, per a famílies, grups de joves, grups escolars… El punt en comú entre tots ells és la importància en els CES (Cos Europeu de Solidaritat) : consisteix en un voluntariat de curta o llarga durada a Europa i països associats per a joves de 18 a 30 anys, que s’incorporen a projectes de la mà d’una organització social i de temàtiques molt diverses com educació, medi ambient, arts, etc. Aquest programa està totalment subvencionat, es fan càrrec dels vols, l’allotjament, la manutenció i diners de butxaca. A més, els i les participants reben formació durant tota l’estada, tant en idioma com en la temàtica del seu projecte. La modalitat de CES humanitari és fora d’Europa i per a persones fins a 35 anys, i té un caire d’ajuda humanitària.: ofereixen estades solidàries a l’estiu, que van des de 3 setmanes a 1 mes o bé de llarga durada, a països del sud global, i que vetllen per la justícia global i la cooperació.: són a partir de 14 anys i amb opcions per a famílies. Es tracta d’un voluntariat de curta durada, entre 1 i 3 setmanes a l’estranger, amb l’objectiu de participar o ajudar en una comunitat: restaurar un edifici, millorar una zona natural, dinamitzar activitats amb infants, activitats socioeducatives… Al camp hi participen joves de diferents països del món i solen ser en anglès. Són estades semi subvencionades. Els camps poden ser a Catalunya o a l’estranger.: a partir de 18 anys (o bé acompanyat/da de mare/pare/tutora legal). Aquest tipus d’estades et permeten conviure amb persones locals que ofereixen allotjament i manutenció a canvi de la teva col·laboració, en projectes que poden ser en granges orgàniques, en hostals, amb famílies, etc.: a partir de 13 anys. Són trobades a on participen diferents països, els quals envien un grup de mínim 4 persones, que es trobarà, en el país d’acollida amb la resta de grups provinents d’altres països. Durant l’estada, els participants treballaran un tema o eix central: activitats de descoberta, tallers, dinàmiques de grup, jocs… i sempre en anglès! Cal saber que són programes subvencionats per Erasmus+.Aquests programes s’ofereixen a través d’entitats com La Vibria Intercultural , la Fundació Catalunya Voluntaria COCAT , entre d’altres.Vols saber-ne més? Inscriu-te a les activitats que hem preparat, fes-nos una visita a Joves de Barcelona i esbrina totes les entitats i les opcions que tens. T’apropem tot el que has de saber sobre el voluntariat a l’estranger.Ets major d’edat i no saps què fer aquest estiu? Fes un voluntariat! T’agradaria fer un voluntariat fora d’Espanya? Vols aprendre un idioma nou i una cultura diferent? Vine a conèixer l’ampli ventall d’oportunitats que tens de forma gratuïta! Per a joves a partir de 18 anys.Dimecres 26 d’abril a les 18:30 h.Joves de Sants – MontjuïcCarrer de Muntadas, 5Descobreix el voluntariat a l’estranger pel teu fill/a! Vine a descobrir quines opcions tens per marxar a l’estranger, fent un camp de treball o un intercanvi juvenil. Per a adolescents i joves a partir de 14 anys i les seves famílies.Dimarts 9 de maig a les 18 h.Joves de l’EixampleCarrer d’Ausiàs Marc, 60Sou un grup de joves i voleu fer un voluntariat a l’estranger? Si sou un grup de joves que teniu ganes de marxar a l’estranger a fer un Intercanvi col·laboratiu o un Camp de Treball, no dubteu a venir. Resoldrem tots els vostres dubtes!Dijous 18 de maig a les 18 h.Joves de Horta-GuinardóCarrer Horta, 71Fira d’entitats de mobilitat internacional per a joves i entitats de cooperació i voluntariat per la justícia global. Organitzat conjuntament amb La Fede i Fundació Solidaritat UB.Dijous 4 de maig de 12 a 18 h.Campus Mundet (UB)Plaça Anna Gironella (al costat de la Facultat de Psicologia).A més, apropa’t a Joves de Les Corts, Nou Barris, Gràcia, Sant Martí i al Centre d’Informació i Assessorament de Joves de Barcelona! Hi trobaràs espais interactius preparats per poder informar-te i consultar els voluntariats a l’estranger o les iniciatives que més s’adapten a tu. D’una forma molt intuïtiva trobaràs elements participatius com un boarding pass i també vídeos testimonials d’altres joves que t’ajudaran a trobar l’opció que t’encaixi més.

