Nou conveni per a la reutilització d'equipaments informàtics municipals en desús

Acord amb l’per continuari garantir-ne l’ús per part d’entitats socials i col·lectius vulnerabilitzats. Mitjançant un procés de recondicionament, els equips de l'passen a tenir una segona vida. La iniciativa es va iniciar el mandat anterior i ara s’haLa novetat principal d’aquest nou acord és que ara s’amplia l’adhesió al programa a: organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials, societats mercantils, consorcis, fundacions i associacions de l’Ajuntament de Barcelona.Els equips se cedeixen a entitats del Circuit Pangea , la plataforma col·laborativa integrada per, que recullen, restauren i fan la distribució local dels dispositius digitals a les entitats receptores a preus limitats als costos de recondicionament (entre 40 i 120 euros). Els equips no aptes per a la reutilització es reciclaran de manera adequada.Els receptors hauran de ser, prioritàriament,, com ara cooperatives, fundacions, associacions i entitats sense ànim de lucre, així com equipaments públics o, famílies derivades pel Consorci d’Educació, persones o famílies en situació de vulnerabilitat o famílies amb menors a càrrec en període d’escolarització que no disposen d’equipaments informàtics aptes per a l’aprenentatge.

