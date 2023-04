Sempre has begut el vi negre malament: aquestes són les temperatures ideals

Qui no ha escoltat mai la mítica afirmació: "". Doncs. El compte d'Instagram "" matisa ien laI és que basar-se en la temperatura ambiental és quelcom completament. La temperatura exterior variarà constantment segons l'època de l'any o la zona geogràfica on et trobis. I ara, amb l'arribada de les temperatures extremes de l'estiu, obeir el boca-orella pot comportar unspel producte.En aquesta línia, "Vi i companyia" assenyalen que lad'una ampolla de vi negre s'hauria de mantenir entre la. "Com més jove, més fresquet, i més temperatura en cas de ser de criança", sentencien.

