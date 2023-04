​Els canvis que transformaran les targetes de crèdit i la manera de pagar

Les targetes de crèdit que coneixem avui en dia. Els bancs estan començant a introduir canvis en les característiques de les targetes i la manera com les utilitzem.Per una banda, a partir deluna de les eines més usades en el nostre dia a dia deixarà de tenir una de les característiques que l'han acompanyat durant dècades. La banda magnètica desapareixerà i ja no es veuran targetes amb la tradicional línia fosca a partir de l'any que ve. Es tracta d'una decisió que ja han pres molts bancs i que s'estendrà per tot Europa.Per altra banda, els bancs també estan començant a eliminar el. En un futur, es preveu que les targetes bancàries es podran fer servir sense el número secret. S'instal·laran sistemes de biometria que combinaran un xip amb la. En comptes del PIN, es farà servir l'empremta per donar el vistiplau als pagaments.El motiu de tots aquests canvis, segons els bancs, és la millora de la seguretat. Els nous sistemes han d'aportar més seguretat al client a l'hora de fer qualsevol pagament i també evitar fraus o clonacions de targetes.

