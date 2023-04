El temps que ens espera aquest dilluns: més pluges i temperatures a la baixa

Dia estrictament primaveral: sol, núvols i pluja

. Les pluges ja s'han assentat al cel de Catalunya, com a mínim al d'algunes parts, i les nuvolades que les transporten fan que les temperatures estiuenques dels darrers dies es relaxin una mica. I el, el Dia Internacional dels Treballadors, no serà menys.Serà un dia que n'inclourà dos. El matí, amb un cel serè o poc ennuvolat en general, i la tarda, de tempesta. Tot això, però en la meitat nord de Catalunya, ja que. Sigui com sigui, les quantitats d'aigua seran moderades i no solucionaran els problemes de sequera que pateix el país, alhora que, però en cap cas farà fred.Abans de dinar, caurà alguna gota al quadrant nord-est, però serà després quan caurà amb més força i de manera més generalitzada, arribant a ploure al. En alguns punts, i només de manera local, els ruixats aniran acompanyats deCal esperar que el mercuri dels termòmetres catalans marqui valors entorn els 10 graus de mínima i entorn els 20 de màxima, en una jornada càlida. Hi haurà tambéa punts de l'interior del quadrant nord-est i la resta de la Catalunya central. Tot i que bufarà, el vent no serà protagonista.

