Vídeo | Una turista, mossegada per un cavall de la Guàrdia Reial al Buckingham Palace

Having a mare! Moment King's Guard #Horse BITES woman's ponytail after she stands too close #London pic.twitter.com/PpXVtZPinZ — Hans Solo (@thandojo) April 28, 2023

A menys d'una setmana per a lacom a nou rei d', l'emblemàticatorna a ser protagonista. El cos armat monàrquic ja ha demostrat en diverses ocasions que no s'està per ximpleries i, malgrat la presència de grans rètols que alerten que els cavalls de la guarnició poden endinyar-te una coça o mossegar-te, no són pocs els turistes queper aconseguir una fotografia. I, inevitablement, de tant en tant s'aconsegueixen registrarque es viralitzen com la pólvora a través de les xarxes socials.Això mateix és el que ha passat aquesta setmana amb una dona que s'aprovava al costat d'un. Les imatges mostren com l'animal enganxa la cua d'una, brandant-la amunt i avall, fins que aconsegueix escapolir-se de la perillosa. Afortunadament, tot va quedar en un

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor