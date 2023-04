​Un quadre del segle XIX es fa viral per mostrar una noia amb un «telèfon mòbil»

Una noia caminant i mirant el mòbil. Una de les situacions més quotidianes que veiem en els nostres dies s'ha tornat viral recentment. I és que l'escena no seria estranya si no es tractés d'un quadre del segle XIX. Es tracta d'una obra de 1860 der. Sota el nom de L'esperada, la composició mostra una noia que camina sostenint i mirant el que semblaL'objecte que porta a les mans la protagonista del quadre que s'exposa al museu Neue Pinakothek de Múnich ha despertat molta curiositat. A les xarxes, els usuaris han mostrat la seva incredulitat sobre com pot ser que segles enrere una noia portés un mòbil a les mans. Fins i tot, alguns han assenyalat que es podria tractar d'un viatge en el temps i han obert teories de la conspiració.La veritat, però, és que l'objecte que la noia sosté a les mans és un himnari, un recull d'himnes o cançons en format paper. La similitud entre un telèfon intel·ligent i un himnari ha estat, doncs, el motiu de confusió a les xarxes socials.

