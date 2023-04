La Generalitat habilitarà un web per recollir les incidències del caòtic procés d'oposicions

Després del "caos" viscut aquest dissabte en el procés d’oposicions per aconseguir una plaça de funcionari i les múltiples crítiques de l'oposició, la Generalitat posarà a disposició dels aspirants afectats pels errors logístics un espai web perquè puguin transmetre quines incidències van patir durant la realització de les proves. Així ho ha anunciat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, després de la reunió extraordinària que ha mantingut aquest matí amb els membres de la mesa de Funció Pública.



“Volem ajustar exactament quines són aquestes incidències i en quins grups es van produir, perquè algunes són greus i probablement significarà tornar a fer la prova”, ha dit Vilagrà, que demanarà comparèixer a petició pròpia davant el Parlament aquest dimarts per donar totes les explicacions necessàries. El portal web estarà operatiu la setmana vinent, amb l’objectiu de recollir la informació en el menor temps possible i avaluar “ràpidament” quins són els exàmens que s'han de repetir. En paral·lel, el Govern ha anunciat que també contrastarà les dades amb l’empresa encarregada de l’organització de les proves i amb els sindicats.

La consellera ha qualificat de “” les incidències i ha reiterat les disculpes del Govern: “Lamentem absolutament la situació que vam viure ahir, perquè és evident que no són tolerables situacions d'anomalies greus en els exàmens i no es poden tornar a produir”. En aquest sentit, Vilagrà ha assegurat que s’avaluarà internament el procés de selecció de la Generalitat per detectar “on es va fallar” i quins mecanismes cal activar perquè mai es repeteixi una situació com aquesta.El Govern s'ha excusat, a més, perquè "". Pel que fa a l’empresa especialitzada a la qual es va contractar l’organització de les proves, Vilagrà ha detallat que s’estan analitzant els incompliments contractuals en què pot haver incorregut i ha descartat que la companyia s’encarregui dels pròxims processos selectius previstos. La consellera ha justificat la necessitat de buscar un suport logístic i de vigilància extern per les dimensions del procés: més de 13.500 persones participants en 72 processos diferents que es van celebrar en 216 aules arreu de Catalunya.

