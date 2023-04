​Una discussió per uns coloms missatgers acaba amb quatre persones mortes a Portugal

Els fets han tingut lloc a l'avinguda D. Manuel I de Setúbal Foto: Google

han mort aquest diumenge aen un tiroteig. Els fets han passat al voltant de les vuit del matí al municipi de, a Lisboa. Un home ha matat a tres persones i després s'ha acabat suïcidant.Segons explica el diari portuguès Jornal de Notícias, la matança ha tingut lloc a un descampat de la localitat. Les víctimes tenien entrei es dedicaven a la cria de coloms missatgers. Els quatre homessobre un malentès per les aus que tenien a les gàbies del descampat, on a tocar hi ha una gossera.Segons el mitjà local, la discussió estava relacionada sobre la molèstia que els gossos de la gossera provocaven sobre els coloms. La discussió ha anat a més i el propietari de la gossera. Quan les autoritats han arribat al lloc dels fets, s'han trobat l'agressor també mort. Segons les informacions, s'hauria suïcidat.

