«Normalitat a les carreteres»: RTVE enxampa en directe un cotxe contra direcció i no se n'adonen

RTVE "Normalidad en la operación salida"

(Se ve un coche contra dirección) 🤔 pic.twitter.com/4diYSFk447 — 24hr LV (@24LV4) April 28, 2023

Perillosa i a la vegada còmica la situació que es va viure en directe al canaldeen plena operació sortida del pont de l'1 de maig. La periodista dedicada a informar sobre l'estat del trànsit a les carreteres espanyoles descrivia unamentre les imatges en directe mostraven com un, obligant als altres a apartar-se per evitar una col·lisió.Cap membre de l'equip d'informatius se'n va adonar en el moment, però si alguns espectadors, que van difondre les imatges a les xarxes socials. I, com no podia ser de cap altra manera, ràpidament es van viralitzar i es van omplir de comentaris. "", deia una usuària. ", i el meu marit pensava que havien posat un carril addicional", explicava una altra.Es tractava d'una conductora de 69 anys, que va conduir durant quatre quilòmetres en sentit contrari a. Laha investigat els fets i l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària. Finalment, no es va produir cap accident i no va caldre lamentar cap ferit ni cap víctima.

